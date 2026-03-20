İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2026 Cuma / 2 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3181
  • EURO
    51,2933
  • ALTIN
    6431.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • BKT Avrupa Kupası'nda yarı final takvimi açıklandı
Spor

BKT Avrupa Kupası'nda yarı final takvimi açıklandı

Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom'un yer aldığı BKT Avrupa Kupası'nda 2025-2026 sezonu yarı final eşleşmeleri ve maç programı açıklandı.

AA20 Mart 2026 Cuma 22:43 - Güncelleme:
ABONE OL

Avrupa basketbolunun önemli organizasyonlarından BKT Avrupa Kupası'nda 2025-2026 sezonu yarı final eşleşmeleri ve maç programı açıklandı.

Yarı final serileri üç maç üzerinden oynanacak. Serilerde iki galibiyete ulaşan takımlar finale yükselecek. İlk maçlar 31 Mart 2026'da, ikinci maçlar 3 Nisan 2026'da yapılacak.

Serilerde eşitlik olması halinde üçüncü ve son maçlar 8 Nisan 2026'da oynanacak.

- A Yarı Final Eşleşmesi

Türk Telekom ile Cosea JL Bourg-en-Bresse karşılaşacak.

1. maç: 31 Mart (Cosea JL Bourg-en-Bresse - Türk Telekom)

2. maç: 3 Nisan (Türk Telekom - Cosea JL Bourg-en-Bresse)

3. maç: 8 Nisan (Cosea JL Bourg-en-Bresse - Türk Telekom) (gerekirse)

- B Yarı Final Eşleşmesi

Beşiktaş Gain İstanbul ile Bahçeşehir Koleji, İstanbul karşı karşıya gelecek.

1. maç: 31 Mart (Beşiktaş - Bahçeşehir Koleji)

2. maç: 3 Nisan (Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş)

3. 3. maç: 8 Nisan (Beşiktaş - Bahçeşehir Koleji) (gerekirse)

Karşılaşmaların başlama saatleri daha sonra açıklanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri! Rastgele ateş açtı, kendini odaya kilitledi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.