Blackburn Rovers, Valerien Ismael'i açıkladı

İngiltere Championship ekibi Blackburn Rovers, teknik direktörlük görevi için Valerien Ismael ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Valérien Ismaël'in yeni teknik direktörümüz olarak atanmasını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Fransız çalıştırıcı, kulübümüzle Haziran 2028'e kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı ve cumartesi günü Ewood Park'taki ilk maçında takımın başında olacak."

Daha önce Barnsley, West Brom, Beşiktaş ve Watford'u çalıştıran Ismael, son olarak Mart 2024'te Watford'dan ayrılmıştı.

CHAMPIONSHIP'E YABANCI DEĞİL

48 yaşındaki teknik adam, Barnsley'i 2021 yılında Championship play-off'larına taşımış, ardından sekiz ay boyunca West Brom'un başında kalmıştı.

BLACKBURN ROVERS PLAY-OFF YARIŞINDA

Ligde son 12 haftaya girilirken Blackburn Rovers, 6. sırada yer alarak play-off hattındaki yerini koruyor. Cumartesi günü Swansea deplasmanında alınan 3-0'lık mağlubiyete rağmen Rovers, en yakın takipçisi Coventry'ye karşı 1 puanlık avantajını sürdürüyor.