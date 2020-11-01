Blackmoon'un çabası Beşiktaş'a yetmedi

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 2 sıradaki iki takımın mücadelesinde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Beşiktaş'ı çekişmeli geçen maçta mağlup etmeyi başardı: 87-83.
Beşkaza Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 29-15 sonuçlandı. İkinci periyotta rakibine 8 sayı şansı verip 31 sayı bulan Beşiktaş, 14 sayılık farkı kapatıp öne geçti. Soyunma odasına 37-46 girildi. Üçüncü periyot 60-63 sonuçlanırken dördüncü periyotta bitime 15 saniye kala Neal'ın 3 sayılık basketiyle 85-83 öne geçen Fethiye, üstünlüğünü koruyup salondan 87-83 galip ayrıldı.
SALON: Beşkaza
HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xx), Özlem Yalman (xx), Duhan Köyiçi (xx)
LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYESPOR: Neal (xxx) 27, Abu (xxx) 14, Frazier (xxx) 12, Cook (xxx) 17, Atkins (xxx) 9, Erdem (x) 2, Caner (x) 2, Barış Hersek (xx) 4, Mustafa (xx), Polat (xx)
BEŞİKTAŞ: Şehmus (x) 6, Ercan (xx) 8, Johnson (xx) 8, Sadık Emir (x) 6, Egehan (xx) 6, Mehmet Yağmur (x), Blackmoon (xxx) 32, Sedat Ali (x), Alperen (xxx) 17
1. PERİYOT: 29-15
İLK YARI: 37-46
3. PERİYOT: 60-63