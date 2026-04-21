Blas Kramer: Fenerbahçe'ye karşı güçlü bir oyun ortaya koymaya çalışacağız

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Mücadele öncesinde yeşil-beyazlı takımdan Blas Kramer açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe karşılaşmasının öneminden bahseden Kramer, "Kulüp için, camiamız için, taraftarımız için bu kupanın ve bu mücadelenin çok önemli olduğunun farkındayız. Lig içerisindeki çok önemli ve çok güçlü bir takıma karşı bugün mücadele edeceğiz. Ama şunun bilincindeyiz, çok iyi çalıştığımızı düşünüyoruz." dedi.

Kupayı kazanmak istediklerini belirten tecrübeli golcü, "Fenerbahçe'ye karşı bugün güçlü bir oyun ortaya koymaya çalışacağız. Çünkü bu maçı geçtikten sonra biliyoruz ki final ve kupayı kazanmak, tekrardan tarih yazabilmek için Konyaspor adına iki maçımız kalacak sadece. Bu şekilde motive olup, çok iyi bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum." açıklamasında bulundu.