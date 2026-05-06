  • Blaz Kramer: Kupayı camiamıza, taraftarımıza hediye etmek istiyoruz
Blaz Kramer: Kupayı camiamıza, taraftarımıza hediye etmek istiyoruz

Konyaspor'un golcüsü Blaz Kramer, Beşiktaş galibiyeti sonrası hedeflerinin kupayı kazanıp camiaya armağan etmek olduğunu dile getirdi.

AA6 Mayıs 2026 Çarşamba 01:41 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 yenerek finale yükselen TÜMOSAN Konyaspor'da santrfor Blaz Kramer, kupayı kazanarak camiaya hediye etmek istediklerini söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın ardından Kramer, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Finale çıktıkları için mutlu olduğunu dile getiren Sloven oyuncu, "Çok güzel, inanılmaz bir duygu. Kelimelerle ifade etmek çok zor. Her birimiz çok mutluyuz. Kolay bir sezon olmadı. Nitekim finale çıkmak da kolay olmadı. Zoru başardık. Tüm sezon boyunca çok mücadele ettik. İyi zamanlarımız oldu, kötü periyotlarımız oldu. Son zamanlarda iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Başarılı bir şekilde finale gittiğimizi düşünüyorum. Her gün finale gitmediğimizi biliyorum. İyi bir şekilde hazırlanıp kupayı camiamıza, taraftarımıza hediye etmek istiyoruz." diye konuştu.

Kramer, kupada önce Fenerbahçe'yi daha sonra Beşiktaş'ı uzatma dakikalarında attıkları gollerle elemelerinin hatırlatılması üzerine, "Son dakika bulduğumuz golleri şans olarak değerlendiremeyiz. Bu durum maç boyunca odaklandığımızı da gösteriyor. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Finale hak etmiş bir şekilde gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

