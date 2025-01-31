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Spor

Boa Morte'den Kayserispor'a veda mesajı

Kayserispor ile yollarını ayıran Aylton Boa Morte, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sarı kırmızılı takıma veda etti.

IHA31 Ocak 2025 Cuma 10:34 - Güncelleme:
Boa Morte'den Kayserispor'a veda mesajı
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Kayserispor ile yollarını ayıran Aylton Boa Morte, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; "Kontrol edemediğim nedenlerden dolayı ve bu ilişkinin yürümesi için çabalarıma rağmen kulüpte devam etmem imkansız ve dayanılmaz hale geldi" diyerek veda mesajı yayınladı.

Kayserispor ile olan sözleşmesini tek taraflı feshederek Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Aylton Boa Morte, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından veda mesajı yayınladı. Kayserispor'daki sürecini özetleyen Boa Morte, "Geçtiğimiz dönemde aldığım destek ve teveccühten dolayı Kayserispor'a, oyuncu arkadaşlarıma, tüm antrenörlere ve Kayseri ailesinin tüm emekçilerine en içten şükranlarımı ve takdirlerimi sunarım. Bir buçuk sezondur göğsümdeki giydiğim bu formayı temsil etmek bir onurdu.

Bu süre zarfında, tüm çabam ve özverimle, sizlere neşe getirmek, arzu ve umutlarınızı gerçekleştirmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Sevginiz, desteğiniz ve cesaretlendirmeniz için çok minnettarım. Bütün bu güzel hatıraları sizlerle birlikte kalbimde saklayacağım. Kontrol edemediğim nedenlerden dolayı ve bu ilişkinin yürümesi için çabalarıma rağmen kulüpte devam etmem imkansız ve dayanılmaz hale geldi. Büyük Kayserispor'a teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" cümleleri kullandı.

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