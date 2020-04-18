Boateng'den iddialı açıklama: 'Şampiyon olacağız'

IHA 18 Nisan 2020 Cumartesi 14:38 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 14:38

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Kevin Prince Boateng, siyah-beyazlıların sosyal medya hesabında canlı yayına katıldı ve takipçilerin sorularını yanıtladı. Boateng özel uçakla Türkiye’den ayrılıp, İtalya’ya gitmişti. İtalya’nın yavaş yavaş toparlandığını belirten 33 yaşındaki futbolcu, "Birçok yer kapalı. Acil ihtiyaç olan yerler açık" diye konuştu.

"GANA, İTALYA VE AVRUPA KADAR KÖTÜ DEĞİL"



Ülkesi Gana’nın koronavirüsle ilgili durumu hakkında konuşan Boateng, "Durum İtalya’da ve Avrupa’daki kadar kötü değil. Bazı vakalar rastlandı. Oradakilerle iletişim halindeyiz. Yardım kampanyalarına destek olmaya çalışıyorum. Sürekli bir iletişimim var" şeklinde konuştu

"YARDIM İÇİN MAÇ ORGANİZE ETMEK İSTERDİM"



Oyuncular olarak mücadele kısmında ön safta yer almaları gerektiğini belirten Ganalı futbolcu, "Ünlü insanlarız. Bu bizi rol model yapıyor. Çok şanslıyız bir bakımdan. Finansal getirimizden dolayı toplumda fark statümüz var. Katkı yapma anlamında rol model olmalıyız. Yardım için maç organize etmek isterdim. Şu anda öyle bir şans yok tabi. Şarkıcılar bu anlamda çok şanslı. Yalnızlar ve o tip organizasyonlar yapabiliyorlar" diye konuştu.

Deneyimli futbolcu, evde günleri kart, langırt gibi oyunlar oynayarak geçirdiklerini belirtti. Boateng, bu süreçte Türkçe’sini de ilerletme konusunda çalışmalar yaptığını ifade etti. Yıldız futbolcu eski maçları ve Messi, Ronaldo ve Ibrahimovic’in attığı en güzel golleri izlediğini de sözlerine ekledi.

"FUTBOLU, SAHADA OLMAYI ÇOK ÖZLEDİM"



Koronavirüs nedeniyle futbola verilen arada futbolu çok özlediğini belirten tecrübeli futbolcu, “Açık ara futbolu çok özledim. Hayatım boyunca her gün yaptığımız bir iş. Sahayı, taraftarlarımızla iletişimimiz, topa dokunmayı, sahaya mücadele için çıkmayı özledim. Uzak kaldığında etkiliyor. Bu gerçekten kolay bir şey değil. Futbolu, sahada olmayı çok özledim" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ, SONRA DA İNANILMAZ BİR KUTLAMA YAPACAĞIZ"



Son olarak taraftarlara mesaj yollayan Boateng, "Güçlü kalın, sağlıklı kalın, evde kalın. Boateng ve Beşiktaş’ın yapacağı daha çok şey var. Ben Frankfurt’ta oynarken, bir şey söylemiştim, ’Kupayı kazanacağız.’ Bana kimse inanmadı. Ama kupayı kazandık. Lig tekrar başladığında Boateng ve Beşiktaş olarak birçok şey yapacağız. Şampiyon olacağız. Şampiyon olduktan sonra da inanılmaz bir kutlama yapacağız" açıklamasında bulundu.