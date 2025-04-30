Boca Juniors açıkladı! Fernando Gago görevi bıraktı

Nicolò Schira'nın aktardığına göre Boca Juniors Teknik Direktörü Fernando Gago, görevinden istifa etti ve karar derhal uygulamaya alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Gago ve teknik heyetine teşekkür edilirken, yerel basına göre yardımcı antrenör Mariano Herrón geçici olarak takımın başına geçti.

Gago, 2020/2021 sezonunda futbolculuğu bıraktıktan sonra Aldosivi ile teknik direktörlüğe başlamış, ardından Racing, Guadalajara ve Boca'yı çalıştırmıştı. Bu sezon Boca ile 29 maça çıkan Gago, 15 galibiyet aldı; ancak Copa Libertadores'e katılamamaları ve River Plate'e karşı alınan mağlubiyet istifaya zemin hazırladı.