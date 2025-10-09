İSTANBUL 17°C / 12°C
Spor

Boca Juniors duyurdu! Miguel Angel Russo hayatını kaybetti

Bir süredir kanserle mücadele eden Boca Juniors Teknik Direktörü Miguel Angel Russo, 69 yaşında hayatını kaybetti.

HABER MERKEZİ9 Ekim 2025 Perşembe 09:08 - Güncelleme:
Boca Juniors duyurdu! Miguel Angel Russo hayatını kaybetti
Boca Juniors, takımın teknik direktörü Miguel Angel Russo'nun 69 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Boca Juniors'un resmi hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Boca Juniors, Miguel Angel Russo'nun vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyor.

Miguel, Boca Juniors'ta silinmez bir iz bırakmıştır ve her zaman neşe, sıcaklık ve çabanın bir örneği olarak kalacaktır.

Bu acı anda ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz."

69 yaşında hayatını kaybeden Miguel Angel Russo için stadyumda anma töreni düzenlenecek.

Daha önce de Boca Juniors'ta görev yapan Miguel Angel Russo, Arjantin ekibindeki son görevine 2 Haziran'da başlamıştı.

  • Boca Juniors
  • teknik direktör
  • Miguel Angel Russo

