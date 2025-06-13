Boca Juniors, Leandro Paredes'i kadrosuna katmak istiyor

Boca Juniors, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. ESPN'e göre, Arjantinli dev, eski oyuncusu Leandro Paredes'i yeniden kadrosuna katmak istiyor.
30 yaşındaki yıldız, profesyonel kariyerine başladığı Boca'ya dönüş arzusunu yineledi. Roma'da forma giyen Paredes'in, teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin sistemine tam uyum sağlayamaması da transfer ihtimalini artırıyor.
Boca ve oyuncu arasında finansal şartlarda anlaşma sağlanırken, FIFA kuralları gereği transfer gerçekleşirse Paredes, 28 Haziran'a kadar Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna dahil edilebilecek.