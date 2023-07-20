Boca Juniors'ta ana hedef Cavani

Geçtiğimiz sezon ligde şampiyonluğu ezeli rakibi River Plate'e kaptıran Boca Juniors gelecek sezon çalışmaları için kolları sıvadı.

RIQUELME GÖRÜŞTÜ

TYC Sport'un haberine göre Boca Juniors gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak için Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor. Juan Roman Riquelme'nin, Edinson Cavani'nin menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Haberin devamında ise Boca Juniors'ın bu transferi gerçekleştirebilmesi için Edinson Cavani'nin, Valencia'yı ikna edip bonservissiz bir şekilde transfer olmasını istiyor.

28 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Valencia formasıyla 28 resmi maça çıkan Edinson Cavani bu karşılaşmalarda 7 gol, 2 asistlik katkı sağladı.