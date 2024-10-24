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Spor

Boca Juniors'tan Christian Medina açıklaması: Bana transferini söyledi

Boca Juniors Teknik Direktörü Fernando Gago, Christian Medina'nın transfer süreci hakkında konuştu. Gago takımdaki oyuncuların kendilerini takıma vermesi gerektiğini söyledi.

24 Ekim 2024 Perşembe 18:20 - Güncelleme:
Boca Juniors'tan Christian Medina açıklaması: Bana transferini söyledi
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Boca Juniors, Arjantin Kupası'nda penaltılara giden maçta Gimnasia'yı 2-1'le geçti. Sarı lacivertlilerde, Christian Medina maç kadrosunda olmasına rağmen oyuna alınmadı.

Boca Juniors Teknik Direktörü Fernando Gago, takımdan ayrılmak isteyen oyunculara açık kapı bırakırken, Medina'nın transfer durumu hakkında da konuştu.

"BANA TRANSFERİ SÖYLEDİ"

Olaylı Gimnasia maçının ardından konuşan Fernnado Gago, takımdaki oyuncuların odaklanması gerektiğini söyledi.

Gago, Medina'nın ayrılık isteği hakkında konuştu, "Christian Medina bana transfer olma ihtimalini söyledi. Birkaç gündür buradayım ve anlayabiliyorum. Transfer dönemine daha 3 ay var; oyuncuların takıma bağlılığını önemsiyorum. Buraya bağlı demiyorum ama çok genç oyuncu ve bu durum aklını karıştırıyor. Böyle zor durumları öğrenecek." dedi.

"Medina ile bireysel konuştum." diyen Gago, "Konuştuklarımız aramızda kalacak. Ama ne yazık ki birazının sızdığını görüyorum. Çok özel bir duru. Oyuncuların gelişimi sadece sahada ve antrenmanda olmaz. Durumları ve olayları da analiz edebilmek gerekir. Bütün genç oyuncular bu tarz şeyler yaşayabilir. Hatalar yapabilirler ama en iyi seçeneği de bulmaları gerekir. Onlara tavsiyeler vermeye devam edeceğim. Aile olmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

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