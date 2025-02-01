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Spor

Bodo Glimt'ten anlamlı hareket! Maç gelirlerini Gazze'ye bağışlayacaklar

Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'le oynadığı ve 3-1'lik galibiyetle ayrıldığı müsabakanın gelirlerinin Gazze'ye bağışlandığını açıkladı.

Haber Merkezi1 Şubat 2025 Cumartesi 16:57 - Güncelleme:
Bodo Glimt'ten anlamlı hareket! Maç gelirlerini Gazze'ye bağışlayacaklar
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UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükselerek yoluna devam eden Bodo Glimt, grup aşamasının 7. haftasında oynanan ve evinde 3-1'lik skorla kazandığı Maccabi Tel Aviv maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Norveç ekibi, Maccabi Tel Aviv'e karşı oynanan maçın tüm gelirini (735.000 Norveç Kronu) Kızıl Haç'a bağışladığını açıkladı. Bodo Glimt'in resmi hesabından paylaştığı duyuru şu şekilde:

"Maccabi Tel Aviv'e karşı oynayacağımız iç saha maçının tüm bilet gelirlerini Kızıl Haç'a bağışlayarak Gazze Şeridi'ndeki yardım çalışmalarına destek olacağız. Bu miktar 735.000 Norveç Kronu olup, hepimiz adına bağışlanacaktır."

  • GazzeyeBağış
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