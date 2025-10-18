Bodo/Glimt, Galatasaray maçı öncesi rahat kazandı

İSTANBUL 20°C / 14°C
Spor

Norveç Eliteserien'in 24. hafta maçında Bodo/Glimt, Sarpsborg 08'e konuk oldu. Sarpsborg Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bodo/Glimt 5-2'lik skorla kazandı.

18 Ekim 2025 Cumartesi 18:15
Norveç Eliteserien'in 24. hafta maçında Bodo/Glimt, Sarpsborg 08'e konuk oldu.

Sarpsborg Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bodo/Glimt 5-2'lik skorla kazandı.

Mücadelede Bodo/Glimt, 6. dakikada Odin Björtuft'un golüyle öne geçti. Sarpsborg, 24. dakikada Daniel Karlsbakk ile eşitliği yakaladı. Konuk ekip, 41. dakikada Jens Petter Hauge'nin golüyle yeniden öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda 53. dakikada Bodo/Glimt, Fredrik Sjovold ile farkı ikiye çıkardı. 66. dakikada Sarpsborg, Sondre Sorli ile farkı bire indirdi. 69. dakikada bir kez daha Odin Björtuft sahneye çıktı. 72. dakikada ise Kasper Hogh, farkı üçe çıkaran golü attı ve mücadele Bodo/Glimt'in 5-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Bodo/Glimt puanını 55 yaparak liderlik koltuğunda kaldı. Sarpsborg ise 32 puanda kaldı.

Nırveç Eliteserien'in gelecek haftasında Bodo/Glimt, Molde'yi konuk edecek. Sarpsborg, KFUM Oslo'yu ağırlayacak.

GALATASARAY İLE KARŞILAŞACAK

Bodo/Glimt, 22 Ekim Çarşamba günü temsilcimiz Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta karşılaşmasında Galatasaray'a konuk olacak.

  • Norveç Eliteserien
  • Bodo/Glimt
  • Sarpsborg 08

Popüler Haberler
