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Spor

Bodo/Glimt son nefeste kazandı

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakibi Bodo/Glimt, deplasmanda Braga'yı 2-1 mağlup etti.

23 Ekim 2024 Çarşamba 23:55 - Güncelleme:
Bodo/Glimt son nefeste kazandı
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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakibi Bodo/Glimt, deplasmanda Braga ile karşılaştı. Braga Stadı'nda oynanan maçı Bodo/Glimt 2-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Hakon Evjen, 90+4. dakikada ise Villads Nielsen kaydetti. Braga'nın golünü 64. dakikada Niakate attı.

Braga'nın tek golünü atan Niakate, 66 ve 67. dakikada gördüğü sarı kartlar sonrası oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Bodo puanını 7'ye çıkardı. Braga ise 3 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki haftasında Bodo, Karabağ ile karşılaşacak. Braga ise Elfsborg ile oynayacak.

Bodo/Glimt, Beşiktaş ile ise 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00'da sahasında karşılaşacak.

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