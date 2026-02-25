İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2026 Çarşamba / 9 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8696
  • EURO
    51,7222
  • ALTIN
    7252.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bodo/Glimt tarih yazıyor: Inter'i eleyip son 16'ya kaldı
Spor

Bodo/Glimt tarih yazıyor: Inter'i eleyip son 16'ya kaldı

Inter'i deplasmanda da 2-1 mağlup eden Bodo/Glimt, toplamda 5-2'lik skorla son 16 turuna yükseldi. Norveç ekibi, turnuvaya ilk kez katıldığı sezonda devleri eleyerek dikkat çekti.

HABER MERKEZİ25 Şubat 2026 Çarşamba 01:02 - Güncelleme:
Bodo/Glimt tarih yazıyor: Inter'i eleyip son 16'ya kaldı
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında Inter, sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu.

İlk maçta son finalist Inter'i 3-1 yenen Bodo, tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde toplam 5-2'lik skorla son 16 turuna yükseldi.

Avrupa'da rüya sezon geçiren Bodo/Glimt ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 5. maç haftasından sonra sadece yüzde 0.3 tur atlama şansına sahipti.

6. haftadan itibaren Dortmund'la berabere kalan Norveç ekibi, Manchester City ve Atletico Madrid gibi devleri nakavt ederek play-offa hak kazandı.

Play-off'ta da son finalist olan Inter'i eleyen takım son 16'ya yükseldi. Bodo/Glimt son 16'da Sporting ya da Manchester City'den birisiyle eşleşecek.

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'li belediyenin ihmali pes dedirtti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.