Bodo/Glimt tarih yazıyor: Inter'i eleyip son 16'ya kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında Inter, sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu.

İlk maçta son finalist Inter'i 3-1 yenen Bodo, tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde toplam 5-2'lik skorla son 16 turuna yükseldi.

Avrupa'da rüya sezon geçiren Bodo/Glimt ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 5. maç haftasından sonra sadece yüzde 0.3 tur atlama şansına sahipti.

6. haftadan itibaren Dortmund'la berabere kalan Norveç ekibi, Manchester City ve Atletico Madrid gibi devleri nakavt ederek play-offa hak kazandı.

Play-off'ta da son finalist olan Inter'i eleyen takım son 16'ya yükseldi. Bodo/Glimt son 16'da Sporting ya da Manchester City'den birisiyle eşleşecek.