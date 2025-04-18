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Spor

Bodo/Glimt tarihinde ilk kez yarı finalde

Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında karşılaştığı Lazio'yu uzatmalara giden maçta penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

Haber Merkezi18 Nisan 2025 Cuma 01:33 - Güncelleme:
Bodo/Glimt tarihinde ilk kez yarı finalde
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Bodo Glimt, Lazio'ya konuk oldu.

Stadio Olimpico'da oynanan karşılaşmayı Bodo Glimt, normal süresi 2-0, uzatmaları 3-1 biten karşılaşmada Lazio'yu penaltılarda 3-2 mağlup etti.

Lazio, mücadelenin ilk yarısını 20. dakikada Valentin Castellanos'un golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda uzun süre gol arayan ev sahibi ekip aradığı golü 93. dakikada Tijjani Noslin ile buldu ve maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmaların ilk yarısında 99. dakikada Boulaye Dia ile skoru 3-0'a getirdi. Uzatmaların ikinci yarısında 109. dakikada Andreas Helmersen ile skoru 3-1'e getiren Bodo Glimt, maçı penaltılara götürmeyi başardı.

Penaltılarda 3-2'lik üstünlük kuran konuk ekip adını yarı finale yazdırdı.

  • BodoGlimt
  • UEFAAvrupaLigi
  • YarıFinal

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