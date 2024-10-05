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Spor

Bodrum FK 10 kişi kaldığı maçta 1 puanı kaptı

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Bodrum FK 45+3'te 10 işi kaldığı maçı 0-0 berabere tamamladı ve 1 puanı hanesine yazırdırdı.

5 Ekim 2024 Cumartesi 15:48 - Güncelleme:
Bodrum FK 10 kişi kaldığı maçta 1 puanı kaptı
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, Bodrum FK'yı konuk etti.

KASIMPAŞA'NIN GOLÜ İPTAL

Mücadelede Kasımpaşalı Mamadou Fall'ın 34. dakikada attığı gol, VAR'ın uyarısıyla iptal edildi. Golden önce faul olduğu belirtildi.

BODRUM 10 KİŞİ KALDI

Maçta dakikalar 45+3'ü gösterirken Bodrum FK'da Taulant Seferi kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK 10, Kasımpaşa ise 8 puana yükseldi.

Ligde bir sonraki hafta Kasımpaşa, Alanyaspor'a konuk olacak. Bobdrum FK ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

MAÇTAN DETAYLAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

12. dakikada Hajradinovic, ceza yayı dışından şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

34. dakikada Kasımpaşa'nın golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Hajradinovic'in kendi yarı sahasında savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Fall, kalecinin ceza sahasını terk ettiğini görünce rakibinden sıyrılıp topu uzak mesafeden ağlara gönderdi. VAR incelemesinde pozisyonun öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

MAÇTAN DETAYLAR (İKİNCİ YARI)

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