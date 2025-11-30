İSTANBUL 16°C / 9°C
  • Bodrum FK, Arca Çorum FK'yı 4 golle geçti
Spor

Bodrum FK, Arca Çorum FK'yı 4 golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sipay Bodrum FK, sahasında Arca Çorum FK'yı 4-0'lık skorla mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

30 Kasım 2025 Pazar 18:12
Bodrum FK, Arca Çorum FK'yı 4 golle geçti
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sipay Bodrum FK, Arca Çorum FK'yı 4-0 mağlup etti.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Kemal Mavi, Tuncay Ercan

Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Mert Yılmaz, Furkan Apaydın, Cenk Şen, Brazao (Dk. 66 Gökdeniz Bayrakdar), Fredy (Dk. 90 Mustafa Erdilman), Yusuf Sertkaya (Dk. 80 Ege Bilsel), Ahmet Aslan, Dimitrov (Dk. 80 Ali Habeşoğlu), Seferi (Dk. 90 Omar Imeri)

Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Kerem Kalafat, Erkan Kaş (Dk. 76 Cemali Sertel), Caner Osmanpaşa, Ferhat Yazgan, Oğuz Gürbulak (Dk. 66 Semih Akyıldız), Oğulcan Çağlayan (Dk. 46 Samudio), Yusuf Erdoğan, Pedrinho (Dk. 76 Atakan Akkaynak), Eze

Goller: Dk. 17 Ahmet Aslan, Dk. 26 Fredy, Dk. 75 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 87 Seferi (Sipay Bodrum FK)

Kırmızı kart: Dk. 22 Kerem Kalafat (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 32 Ferhat Yazgan, Dk. 45+3 Caner Osmanpaşa, Dk. 61 Samudio (Arca Çorum FK), Dk. 38 Furkan Apaydın, Dk. 45+3 Seferi (Sipay Bodrum FK)

  • Trendyol 1. Lig
  • çorum fk
  • bodrum fk

