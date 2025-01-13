Bodrum FK ayrılığı duyurdu

Volkan Demirel'in ekibi Bodrum FK'de bir ayrılık yaşandı.

Ege temsilcisi, Samet Yalçın'ın 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'a transfer olduğunu duyurdu.

Bodrum'un açıklaması şu şekilde:

"Teşekkürler Samet Yalçın! Futbolcumuz Samet Yalçın'ın transferi konusunda Kocaelispor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

2021/2022 sezonundan bu yana takımımızın formasını giyen, kaptanlık yapan, saha içinde mücadelesi ve saha dışında liderliğiyle her zaman armanın hakkını veren, 2. Lig ve 1. Lig şampiyonluklarımızda büyük emekleri bulunan değerli oyuncumuza teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."