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Spor

Bodrum FK, Başakşehir mesaisinde

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Bodrum FK maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 14:46 - Güncelleme:
Bodrum FK, Başakşehir mesaisinde
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Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bodrum İlçe Stadyumunda teknik direktör Jose Morais yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, geniş alanda pas ve taktik çalışması yaptı.

Jose Morais, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyuncuların kapasitelerini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Gelecekte ne yapacaklarının kararını kısa vadede verilmeleri gerektiğini ifade eden Morais, "Geldiğim günden bu yana takımın şu andaki durumunu daha yüksek seviyeye nasıl çıkarabiliriz onu planlamaya ve oyuncularımın maksimum potansiyelini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Antrenmanları yapıyoruz, daha iyi şeyleri başarabileceğimize inanıyorum. Hedefimiz maksimum potansiyeli ortaya çıkarıp daha iyi sonuçlar almaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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