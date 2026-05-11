İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2026 Pazartesi / 25 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3654
  • EURO
    53,4894
  • ALTIN
    6904.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bodrum FK Başkanı Taner Ankara'dan Süper Lig mesajı
Spor

Bodrum FK Başkanı Taner Ankara'dan Süper Lig mesajı

Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, Çorum FK galibiyetinin ardından futbolcuların ve taraftarın ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduklarını söyledi. Ankara, “İnşallah hayırlısıysa Süper Lig'e çıkalım” ifadelerini kullandı.

IHA11 Mayıs 2026 Pazartesi 23:19 - Güncelleme:
Bodrum FK Başkanı Taner Ankara'dan Süper Lig mesajı
ABONE OL

Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Taner Ankara, Çorum FK'yı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, futbolculara ve taraftarlara teşekkür ederek, "Hayırlı olacaksa Süper Lig'e çıkalım" dedi.

Trendyol 1. Lig play-off yarı finali ilk maçında Bodrum FK, sahasında Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti. Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Süreci maç maç değerlendirdiklerini ifade eden Ankara, "Takımın enerjisi çok yüksek. Ben hep başladığım günden beri şunu söyledim; önce futbolcu ister, sonra taraftar ister, sonra yönetim ister. Sağ olsun futbolcu arkadaşlarımız müthiş bir mücadele ruhu koyuyorlar. Bugün seyircimiz muhteşemdi, Bodrum'a yakışır. Uzun zaman sonra gerçekten hiç durmadılar. Ve biz yönetim olarak her zaman arkasındayız. Çok şükür bugün ilk bacağı kazandık. İkinci maça bakacağız. İkinci maçı da görelim, ondan sonrasına bakarız. İnşallah hayırlısıysa, Allah yar ve yardımcımız olsun, yolumuz açık olsun diyorum. Hayırlı olacaksa çıkalım" ifadelerini kullandı.

  • bodrum fk
  • taner ankara
  • çorum fk

ÖNERİLEN VİDEO

İçkisini içip hırsızlık yaptı! Rahat tavırları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.