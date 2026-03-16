17 Mart 2026 Salı / 29 Ramazan 1447
Spor

Bodrum FK, Boluspor'u 2 golle geçti

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Brazao ve Ali Habeşoğlu kaydetti.

AA16 Mart 2026 Pazartesi 22:21
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sipay Bodrum FK, konuk ettiği Boluspor'u 2-0 yendi.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Fatih Tokail, Muhammet Ali Doğan, Güner Mumcu Taştan

Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ajeti, Mert Yılmaz (Dk. 55 Berşan Yavuzay), Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 89 Furkan Apaydın), Mustafa Erdilman (Dk. 83 Omar Imeri), Brazao (Dk. 89 Alper Potuk), Yusuf Sertkaya (Dk. 55 Ege Bilsel), Ahmet Aslan, Ali Habeşoğlu, Seferi

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Lima, Kouagba, Onur Öztonga, Abdurrahman Üresin, Barış Alıcı, Liço, Doğan Can Davas, Mustafa Alptekin Çaylı, Arda Usluoğlu, Rasheed (Dk. 46 Harun Alpsoy)

Goller: Dk. 3 Brazao, Dk. 44 Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 50 Yusuf Sertkaya, Dk. 90+3 Omar Imeri (Sipay Bodrum FK)

