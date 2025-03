Bodrum FK, Çaykur Rizespor mesaisinde

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 16 Mart Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Morais yönetimindeki antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas, taktik ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Jose Morais, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyuncuların performansından mutlu olduğunu söyledi.

Ligin ve rakiplerin oldukça zorlu olduğunu belirten Morais, "Maçlara hazırlanırken artık rakiplerimizin de sonuçlarına bakmak zorundayız. Çünkü birbirimize yakın gidiyoruz. Biz kendi hedeflerimizi gerçekleştirmek için kendi çalışmalarımıza bakıyoruz. Çok daha fazla çalışmamız gerekiyor, oyuncularım zaten bu özveriyi gösteriyor." dedi.

Her maçın kritik hale geldiğini ifade eden Morais, şöyle konuştu:

"Her takımın her maçı kazanması mümkün değil. Her hafta bazen ligin tepesinde bazen ortasında bazen alt sıralarda puan kayıpları gelecektir. Bizim de bu fırsatları değerlendirmemiz gerek. Hem Diogo Sousa hem de diğer oyuncularımıza bireysel olarak parantez açmak gerekiyor. Hedefimizi gerçekleştirme yolunda bireysel olarak adanmış şekildeler. İşlerini en iyi şekilde yaptıklarını görüyoruz. Gösterdikleri özveriden dolayı övgüyü hakkettiklerini söyleyebilirim"