Bodrum FK, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2 golle devirdi

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Sipay Bodrum FK'yı konuk etti. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maç misafir takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bodrum FK'ya galibiyeti getiren goller 22. dakikada Husniddin Alikulov (kendi kalesine) ve 62. dakikada Enis Bardhi'den geldi.

Rizespor'da Samet Akaydin 40. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ege temsilcisi bu kritik galibiyetle puanını 30'a yükseltti ve maç fazlasıyla küme düşme hattının üstüne çıkarak 15. sırada yer aldı. 11. basamaktaki Karadeniz ekibinin ise 33 puanı bulunuyor.

BODRUM FK, JOSE MORAIS İLE YENİLMEDİ

Teknik direktörlük görevine Jose Morais'in getirilmesinin ardından çıkışa geçen Bodrum FK, Portekizli çalıştırıcıyla çıktığı maçlarda henüz yenilgi yüzü göremedi. Morais ile 6 lig maçında 4. galibiyetini alan yeşil beyazlıların 2 de beraberliği bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Çaykur Rizespor atağında Ghezzal'ın pasında sol kanatta topla buluşan Zeqiri'nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Sousa, direk dibinde başarılı oldu.

22. dakikada Sipay Bodrum FK öne geçti. Sol kanattan atakta Ege'nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Fredy'nin vuruşunda Alikulov'a çarpan meşin yuvarlak kaleciyi yanıltarak ağlarla buluştu: 0-1.

31. dakikada Sipay Bodrum FK atağında sol kenardan kullanılan kornerde topu defans uzaklaştıramadı. Brazao, topu penaltı noktasında Fredy ile buluşturdu. Bu oyuncunun yerden sağ köşeye yaptığı vuruşta topu, kaleci Tarık Çetin kornere çeldi.

32. dakikada Sipay Bodrum FK'nin sağ kanattan kullanılan kornerde topu sol çaprazda önünde bulan Bardhi'nin şutunda kaleci Tarık Çetin yine gole izin vermedi.

40. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın 9. dakikasında Fredy'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gören Samet Akaydın, 40. dakikada da orta alanda Sipay Bodrum FK'nin gelişen atağında topa elle müdahalesi sonrasında ikinci sarı kartı görerek oyun dışında kaldı.

44. dakikada Çaykur Rizespor'un atağında kaleye uzak mesafeden Hojer'in yaptığı vuruşta kaleci Sousa'dan seken topu defans uzaklaştırdı.

Sipay Bodrum FK, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.