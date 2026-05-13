Bodrum FK, Çorum FK maçına hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur rövanş maçında Çorum FK ile karşılaşacak Bodrum FK maçın hazırlıklarına teknik direktör yönetiminde devam ediyor.

AA13 Mayıs 2026 Çarşamba 14:21 - Güncelleme:
Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur rövanş maçında cuma deplasmanda Arca Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlarını sürdürdü.

Teknik heyet yönetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas, top koruma ve duran top organizasyonlarına yönelik taktik çalışmalar yaptı.

Antrenmanda teknik heyet ve oyuncuların morallerinin yüksek olduğu gözlendi.

Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, yaptığı açıklamada, iki maçın kaldığını, cuma günü kendilerine yeterli olan skoru alıp 24 Mayıs'ta Konya'daki finale gitmek istediklerini söyledi.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Play-off ikinci turu ilk maçında Bodrum FK, kırmızı-siyahlı ekibi 1-0 yenmişti.

