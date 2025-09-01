Bodrum FK deplasmanda dört köşe

Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK ile Serik Spor karşı karşıya geldi.
Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Bodrum FK, deplasmanda 4-2 kazandı.
Bodrum ekibine galibiyeti getiren golleri Fredy((2) ikisi de penaltıdan), Dimitrov ve Seferi kaydetti.
Serik Spor'un 2 golü Erhan Çelenk ve Marcos Silva(p)'dan geldi.
Bu sonuçla Bodrum FK, ligdeki puanını 8'e yükseltti. Serik Spor ise 4 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 5.haftasında Bodrum FK, Adana Demirspor'u konuk edecek. Serik Spor ise Iğdır FK deplasmanına gidecek.