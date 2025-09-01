İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2025 Pazartesi / 9 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1527
  • EURO
    48,1655
  • ALTIN
    4555.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Bodrum FK deplasmanda dört köşe

Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK ile Serik Spor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Bodrum FK, deplasmanda 4-2 kazandı.

HABER MERKEZİ1 Eylül 2025 Pazartesi 01:43 - Güncelleme:
Bodrum FK deplasmanda dört köşe
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK ile Serik Spor karşı karşıya geldi.

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Bodrum FK, deplasmanda 4-2 kazandı.

Bodrum ekibine galibiyeti getiren golleri Fredy((2) ikisi de penaltıdan), Dimitrov ve Seferi kaydetti.

Serik Spor'un 2 golü Erhan Çelenk ve Marcos Silva(p)'dan geldi.

Bu sonuçla Bodrum FK, ligdeki puanını 8'e yükseltti. Serik Spor ise 4 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 5.haftasında Bodrum FK, Adana Demirspor'u konuk edecek. Serik Spor ise Iğdır FK deplasmanına gidecek.

  • Bodrum FK
  • Serik Spor
  • 1.Lig

ÖNERİLEN VİDEO

Doğada nefes kesen anlar! Boks maçı gibi kapışma

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.