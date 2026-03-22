İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2026 Pazar / 4 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Bodrum FK deplasmanda kazandı

Bodrum FK, erken bulduğu golle İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla konuk ekip puanını 57'ye yükseltti, İstanbulspor 39 puanda kaldı.

AA22 Mart 2026 Pazar 18:18 - Güncelleme:
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşan Sipay Bodrum FK, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Konuk ekip, bu sonuçla puanını 57'ye yükseltirken İstanbulspor ise 39 puanda kaldı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Demirkıran, Mehmet Şengül, İbrahim Ethem Potuk

İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadır (Dk. 46 Duhaney), Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Turan Deniz Tuncer, Vorobjovas, Yusuf Ali Özer, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 67 Abdullah Dijlan Aydın), Vefa Temel (Dk. 67 Araujo), Sambissa (Dk. 46 Özcan Şahan), Krstovski (Dk. 74 Cham)

Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Mert Yılmaz, Ajeti, Ali Aytemur, Furkan Apaydın, Mustafa Erdilman, Brazao (Dk. 90+3 Berşan Yavuzay), Hotic (Dk. 80 Haqi Osman), Ahmet Aslan, Seferi, Ali Habeşoğlu (Dk. 65 Ege Bilsel)

Gol: Dk. 8 Seferi (Sipay Bodrum FK)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Mustafa Erdilman (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 48 Furkan Apaydın, Dk. 88 Mert Yılmaz (Sipay Bodrum FK), Dk. 90+2 Yusuf Ali Özer, Dk. 90+3 Turan Deniz Tuncer, Dk. 90+5 Emrecan Uzunhan (İstanbulspor)

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.