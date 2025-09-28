Bodrum FK deplasmanda rahat kazandı

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Manisa FK'yı konuk oldu.
Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodrum, 4-0 kazandı.
Bodrum FK'nın gollerini 11. dakikada Bartu Göçmen kendi kalesine, 47. dakikada Celal Dumanlı, 51. dakikada Pedro Brazao ve Zdravko Dimitrov kaydetti.
Bodrum FK, 82. dakikada Fredy ile penaltı vuruşunda yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte Bodrum, ligde liderliğe yükseldi. Manisa 8 puanla 15. sırada konumlandı.
Ligde gelecek hafta Bodrum, Hatayspor'u konuk edecek. Manisa, Çorum FK'ye konuk olacak.