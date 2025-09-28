İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2025 Pazar / 6 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5981
  • EURO
    48,7157
  • ALTIN
    5025.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Bodrum FK deplasmanda rahat kazandı

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Manisa FK'yı konuk oldu. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodrum, 4-0 kazandı.

HABER MERKEZİ28 Eylül 2025 Pazar 20:15 - Güncelleme:
Bodrum FK deplasmanda rahat kazandı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Manisa FK'yı konuk oldu.

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodrum, 4-0 kazandı.

Bodrum FK'nın gollerini 11. dakikada Bartu Göçmen kendi kalesine, 47. dakikada Celal Dumanlı, 51. dakikada Pedro Brazao ve Zdravko Dimitrov kaydetti.

Bodrum FK, 82. dakikada Fredy ile penaltı vuruşunda yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Bodrum, ligde liderliğe yükseldi. Manisa 8 puanla 15. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Bodrum, Hatayspor'u konuk edecek. Manisa, Çorum FK'ye konuk olacak.

  • Trendyol 1. Lig
  • Bodrum FK
  • Manisa FK

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den Preveze Deniz Zaferi paylaşımı: Ufuklarda şan, denizlerde kudret!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.