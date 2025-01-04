Bodrum FK evinde Kayserispor'la oynayacak

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 yenilen düşme hattındaki Bodrum Futbol Kulübü yarın önemli rakiplerinden Kayserispor'la evinde karşı karşıya gelecek. Bodrum Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Yasin Kol görev yapacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 3 bin, maraton ve kale arkaları 48, misafir tribün ise 60 TL olarak belirlendi. Bodrum FK teknik direktörü Volkan Demirel, Kayserispor'un kendilerinden 1 puan farkla 1 basamak üstte olduğunu belirterek, "Çok kritik bir maça çıkacağız. Kazanıp düşme hattından kurtulmayı amaçlıyoruz" dedi.