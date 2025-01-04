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Spor

Bodrum FK evinde Kayserispor'la oynayacak

Süper Lig'de düşme hattındaki Bodrum FK, Kayserispor'la kritik bir maça çıkacak. Bodrum Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak mücadelede, ev sahibi ekip galip gelerek düşme hattından kurtulmayı hedefliyor.

DHA4 Ocak 2025 Cumartesi 11:42 - Güncelleme:
Bodrum FK evinde Kayserispor'la oynayacak
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Süper Lig'de son olarak deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 yenilen düşme hattındaki Bodrum Futbol Kulübü yarın önemli rakiplerinden Kayserispor'la evinde karşı karşıya gelecek. Bodrum Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Yasin Kol görev yapacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 3 bin, maraton ve kale arkaları 48, misafir tribün ise 60 TL olarak belirlendi. Bodrum FK teknik direktörü Volkan Demirel, Kayserispor'un kendilerinden 1 puan farkla 1 basamak üstte olduğunu belirterek, "Çok kritik bir maça çıkacağız. Kazanıp düşme hattından kurtulmayı amaçlıyoruz" dedi.

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