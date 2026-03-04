Bodrum FK, hem kupada hem ligde galibiyet peşinde

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta mücadelesinde Bodrum FK, yarın akşam saat 20.30'da Iğdır FK'yı konuk edecek. Bodrum FK, bu zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak moral depolamayı amaçlıyor. Kupa mesaisinin hemen ardından rotayı tekrar lige çevirecek olan Bodrum ekibi, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren bir maça çıkacak. 8 Mart Pazar günü saat 20.00'de Esenler Erokspor'u ağırlayacak olan yeşil-beyazlı ekip, ligdeki zirve yarışından kopmamak adına mutlak galibiyet parolasıyla sahada olacak.

"BODRUM FK NE ZAMAN SAHAYA ÇIKARSA KAZANMAK İÇİN ÇIKAR"

Her iki maç öncesi değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Yardımcı Antrenörü Adem Koçak, "Önümüzde Iğdır FK ile oynayacağımız kupa maçı var. Bodrum FK ne zaman sahaya çıkarsa kazanmak için çıkar. Özellikle iç sahada, kendi seyircimizin önünde kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Ligin boyu kısaldı, her maç çok önemli. Özellikle kendi hesaplarımızı yaptığımızda, kendi evimizde oynayacağımız karşılaşmaların çok önem kazandığını düşünüyoruz. Erokspor gerçekten iyi bir takım ama söylediğim gibi, ne zaman Bodrum FK sahaya çıkarsa kazanmak için çıkıyor. Pazar günü de bizim için öyle bir maç olacak. Tabii en iyi şekilde hazırlanıp inşallah taraftarlarımızla birlikte üç puan almak istiyoruz. İsmail maçta olmayacak; Diogo ve sakatlığı bulunan diğer arkadaşların durumu maç saatinde belli olacak" dedi.