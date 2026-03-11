Bodrum FK, Iğdır deplasmanında galibiyet peşinde

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın saat 13.30'da Iğdır FK'ya konuk olacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, play-off potasındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Mücadele öncesi değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Esenler Erok maçı bizi üzdü ama enerjimizi düşürmedi açıkçası. Oyuncularımız ellerinden gelen her şeyi sahada yaptılar, çok da güzel bir mücadele örneği verdiler. Maalesef bazı güçleri geçemedik bildiğiniz gibi. Çok enteresan kararlar oldu, özellikle VAR hakeminin. Ama yapacak bir şey yok, biz işimizi yapacağız. Enerjimiz kesinlikle düşmedi, hedefimizden de sapmadık. Iğdır'dan güzel bir skorla dönüp, hemen ardından pazartesi günü de Boluspor ile içeride maçımız var. Bu iki maç bizim için çok önemli, ikisi de rakibimiz, play-off'a girebilecek takım adayları. Çok önem veriyoruz. İnşallah bu iki maçtan 6 puan alıp play-off'taki yerimizi daha da sağlamlaştırmak istiyoruz.

Diogo ile ilgili olarak sağlık ekibimiz ve kaleci hocamız tamamen koordinasyon içinde çalışıyorlar. Biz belki daha önce de başlatabilirdik ama riskli bir durum. Çok ciddi değil ama riskli bir durumu var. Tekrarlarsa daha da uzayacağı için süreyi biraz daha uzatmak istedik. İnşallah yakın zamanda, önümüzdeki hafta büyük ihtimalle takımdaki yerini alacak. Celal ve Gökdeniz'in daha biraz süresi var. Milli maç arası sonrası takımla başlarlarsa bir ay içinde onlar da bizimle birlikte olacaklar. İnşallah Play-Off sürecinde bize büyük katkı sağlayacaklarına inanıyorum" dedi.