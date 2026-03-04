İSTANBUL 14°C / 3°C
Spor

Bodrum FK, Iğdır FK mesaisinde

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında Iğdır FK ile karşılaşacak Bodrum FK maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

AA4 Mart 2026 Çarşamba 13:36
Sipay Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda gazetecilere açıklamada bulunan Sipay Bodrum FK Yardımcı Antrenörü Adem Koçak, her zaman sahaya kazanmak için çıktıklarını söyledi.

Alagöz Holding Iğdır FK maçının yanı sıra Trendyol 1. Lig'de Esenler Erokspor ile iç sahada oynayacakları maça değinen Koçak, seyircileri önünde kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ligin boyu kısaldı, her maç çok önemli. Özellikle kendi hesaplarımızı yaptığımızda kendi evimizde oynayacağımız karşılaşmaların çok önem kazandığını düşünüyoruz. Erokspor, gerçekten iyi bir takım. Bodrumspor sahaya her zaman kazanmak için çıkıyor. Pazar günü de öyle bir maç olacak bizim için. Tabii en iyi şekilde hazırlanıp inşallah taraftarlarımızla birlikte üç puan almak istiyoruz. İsmail maçta olmayacak, Diogo ve sakatlığı bulunan diğer arkadaşların durumu maç saatinde belli olacak."

Sipay Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta mücadelesinde yarın saat 20.30'da Alagöz Holding Iğdır FK'yi, Trendyol 1. Lig'in 29'uncu haftasında da 8 Mart Pazar saat 20.00'de Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

