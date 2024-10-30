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  • Bodrum FK ile anlaşma tamam! Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüyor
Spor

Bodrum FK ile anlaşma tamam! Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüyor

Hatayspor'dan ayrıldıktan sonra 8 aylık süreçte takım çalıştırmayan teknik direktör Volkan Demirel, Süper Lig ekibi Bodrum FK ile anlaştı. 43 yaşındaki çalıştırıcının pazar günü oynanacak Alanyaspor maçında takımın başında olması bekleniyor. İşte detaylar...

30 Ekim 2024 Çarşamba 11:57 - Güncelleme:
Bodrum FK ile anlaşma tamam! Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüyor
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Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Volkan Demirel, ilk teknik direktörlük macerasına Fatih Karagümrük'te atılmıştı.

Daha sonra Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel, 3 Mayıs'ta görevinden ayrılmıştı.

VOLKAN DEMİREL, BODRUM FK İLE EL SIKIŞTI

DHA'nın haberine göre; 43 yaşındaki çalıştırıcı, 8 aylık aranın ardından Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Bodrum FK, Volkan Demirel ile anlaşma sağladı.

İLK MAÇINDA RAKİBİ ALANYASPOR

Volkan Demirel, yeni takımının başındaki ilk maçına Pazar günü Alanyaspor'a karşı çıkacak.

BODRUM FK 13. SIRADA

Süper Lig'de 10 maçta 10 puan toplayan Bodrum FK, 13. sırada yer alıyor.

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