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Spor

Bodrum FK ile Beşiktaş 2. kez karşı karşıya gelecek

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda karşılaşacağı Bodrum FK ile 2. kez rakip olacak.

IHA31 Mayıs 2025 Cumartesi 13:20 - Güncelleme:
Bodrum FK ile Beşiktaş 2. kez karşı karşıya gelecek
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Bodrum FK ile Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Bodrum Stadyumu'nda karşılaşacak. Ligde siyah-beyazlılar 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 59 puanla 4. sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyetle aldığı 37 puanla 16. sırada yer alıyor. Beşiktaş, ligden düşmesi kesinleşen rakibi karşısında galip gelerek 3. olma şansını devam ettirmek istiyor. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanıp, aynı saatte başlayacak karşılaşmada Samsunspor'un da puan kaybetmesini bekleyecek.

LİGDE 2. RANDEVU

Bodrum FK ile Beşiktaş, Süper Lig'de ilk kez bu sezon karşılaştı. Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1'lik skorla kazandı.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olan İtalyan santrfor Ciro Immobile'nin yanı sıra sakatlığı devam eden Alex Oxlade Chamberlain, yeşil-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.

Kartal'da uzun süredir takımdan ayrı olan Bahtiyar Zaynutdinov'un da forma giymesi beklenmiyor.

CİHAN AYDIN YÖNETECEK

İki takım arasındaki müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Sıraç Akpınar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Yiğit Arslan olacak.

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