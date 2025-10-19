İSTANBUL 19°C / 11°C
Spor

Bodrum FK ile Esenler Erokspor puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Esenler Erokspor'a konuk oldu. Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

19 Ekim 2025 Pazar 23:49
Bodrum FK ile Esenler Erokspor puanları paylaştı
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Esenler Erokspor'a konuk oldu.

Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada Bodrum FK'nin golünü 29. dakikada Fredy kaydetti. Esenler Erokspor'un golünü ise 45+1. dakikada Kayode attı.

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, haftayı 20 puan ile lider tamamladı. Esenler Erokspor ise Bodrum'un 1 puan gerisinde 3. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Bodrum, Iğdır FK'yi konuk edecek. Esenler, Bandırmaspor'a konuk olacak.

