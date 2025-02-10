Bodrum FK ile Göztepe puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Jose Morais'in yönetimindeki Sipay Bodrum FK ile Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe 0-0 berabere kaldı.
Bodrum Stadyumu'nda oynanan maçta karşılıklı pozisyonlara rağmen gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.
Bodrum FK'nin başındaki ilk maçına çıkan Jose Morais, takımıyla çıktığı ilk maçta sahadan 1 puanla ayrılırken, Bodrum FK puanını 17'ye yükseltti.
Ligdeki galibiyet hasreti 3 maça yükselen Göztepe ise 35 puana ulaştı ve 5. sıradaki yerini korudu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Bodrum FK deplasmanda Başakşehir'e konuk olurken, Göztepe haftayı BAY geçecek.