İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2025 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,1119
  • EURO
    48,3948
  • ALTIN
    5370.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Bodrum FK, İstanbulspor mesaisinde

Trendyol 1. Lig'in 13. hafta maçında İstanbulspor ile karşılaşacak Bodrum FK maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA5 Kasım 2025 Çarşamba 13:20 - Güncelleme:
Bodrum FK, İstanbulspor mesaisinde
ABONE OL

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 7 Kasım Cuma günü sahasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-beyazlı ekip, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşer yönetimindeki antrenmana ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.

Pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden idman, yarı sahada oynanan maçla tamamlandı.

"Düzen ve organizasyon olarak iyi bir takıma karşı oynayacağız"

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 3-0 yenildikleri Boluspor maçının talihsiz geçen bir karşılaşma olduğunu söyledi.

Ligin uzun maraton olduğunu ve bu tarz kazaların yaşanacağını ifade eden Eşer, "Önemli olan bunlardan ders çıkarmak, cuma günü İstanbulspor maçımız var. Düzen ve organizasyon olarak iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bolu maçının telafisi için İstanbul maçı bizim için önemli. Taraftarımızın desteğiyle tekrar yeni bir serinin başlangıcı için İstanbulspor maçını kazanmak istiyoruz." dedi.

Futbolculardan Gökdeniz Bayrakdar ise 2,5 aylık sakatlığının olduğunu ve tedavi sürecinin iyi geçtiğini belirterek, "Biraz daha zamanımız var, inşallah en kısa sürede hazır olup iyi giden takıma ben de destek vermek istiyorum. İyi çalışıyoruz, takım iyi gidiyor. Milli arada takıma dönmeyi hedefliyorum. Ondan sonra güzel bir güçle aynı şekilde devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Bodrum FK, 7 Kasım Cuma günü saat 17.00'de sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı düştü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.