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Spor

Bodrum FK, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak Bodrum FK maçın hazırlıklarına devam ediyor.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 15:16 - Güncelleme:
Bodrum FK, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor
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Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 7 Mart Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Jose Morais yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışması yaptı.

Jose Morais, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tüm odağının oyuncularda ve sahada yaptıklarında olduğunu söyledi.

Taraftarlarının gösterdikleri ilgiden dolayı mutlu olduğunu belirten Morais, "Bu destek bizim için önemli. Bu lig zor ve rakipler zorlu. Biz mücadelemizi sürdürüp sezonu hedeflediğimiz noktada bitirmek istiyoruz. Bunun için de yapmamız gereken çok çalışmaya devam etmek, bunun sonuçlarını da sahada alacağız." dedi.

Kasımpaşa'nın iyi takım olduğunu ifade eden Morais, şunları kaydetti:

"İyi takımlara karşı oynamak heyecan verici olabiliyor. Onlar da karşılarında iyi takım görecek. Taraftar için izlemesi keyifli mücadele olacak. İyi oynayıp bu maçtan iyi sonuç çıkarmaya çalışacağız. Taraftarımıza şunu söyleyebilirim, sakatlıklara ve her şeye rağmen pozitif bakmaya ve bizi desteklemeye devam etsinler. Mücadelemizi her ne olursa olsun yapacağız. Bodrum halkına ve Türk halkına iyi ramazanlar diliyorum."

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