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Spor

Bodrum FK, Kayseri'de kazanamadı! Süper Lig'e veda ettiler

Süper Lig'de 37. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Bodrum FK, iddiası kalmayan Kayserispor'a konuk oldu. Mücadele 1-1 bitti, Alanyaspor'un Konyaspor deplasmanında kazanmasıyla birlikte Bodrum FK küme düştü.

Haber Merkezi25 Mayıs 2025 Pazar 21:11 - Güncelleme:
Bodrum FK, Kayseri'de kazanamadı! Süper Lig'e veda ettiler
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Süper Lig'de 37. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Bodrum FK, iddiası kalmayan Kayserispor'a konuk oldu. Mücadele 1-1 bitti, Alanyaspor'un Konyaspor deplasmanında kazanmasıyla birlikte Bodrum FK küme düştü.

Bodrum FK'nın golünü 13. dakikada Pedro Brazao kaydetti. Kayserispor'un golü 62. dakikada Duckens Nazon'dan geldi.

Bu beraberlik sonrası Bodrum FK 37 puanla, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor'un ardından küem düşen dördüncü takım oldu.

Kayserispor 45 puanla haftayı kapattı.

Süper Lig'de son hafta Kayserispor, Samsunspor'a konuk olacak. Bodrum FK, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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