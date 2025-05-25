Süper Lig'de 37. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Bodrum FK, iddiası kalmayan Kayserispor'a konuk oldu. Mücadele 1-1 bitti, Alanyaspor'un Konyaspor deplasmanında kazanmasıyla birlikte Bodrum FK küme düştü.

Bodrum FK'nın golünü 13. dakikada Pedro Brazao kaydetti. Kayserispor'un golü 62. dakikada Duckens Nazon'dan geldi.

Bu beraberlik sonrası Bodrum FK 37 puanla, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor'un ardından küem düşen dördüncü takım oldu.

Kayserispor 45 puanla haftayı kapattı.

Süper Lig'de son hafta Kayserispor, Samsunspor'a konuk olacak. Bodrum FK, Beşiktaş'ı ağırlayacak.