İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2024 Cumartesi / 27 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1761
  • EURO
    36,764
  • ALTIN
    2956.54
  • BIST100
    10025.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bodrum FK, Kenan Özer ile yollarını ayırdı
Spor

Bodrum FK, Kenan Özer ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Volkan Demirel yönetimindeki Bodrum FK, takımın kaptanlarından biri olan 37 yaşındaki futbolcu Kenan Özer ile yollarını ayırdığını açıkladı.

DHA28 Aralık 2024 Cumartesi 11:20 - Güncelleme:
Bodrum FK, Kenan Özer ile yollarını ayırdı
ABONE OL

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında alt sıralardan kurtulma mücadelesi verecek Bodrum Futbol Kulübü, 37 yaşındaki kaptanlarından Kenan Özer'le yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Teşekkürler Kenan Özer. Kaptanlarımızdan Kenan Özer ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Takımımızın formasını giydiği 2022-2023 sezonundan bu yana hem sahada hem de saha dışındaki duruşu, karakteri, liderliği ve yetenekleriyle takımımıza değerli katkılarda bulunan Kenan Özer'e kariyerinin devamında gönülden başarılar dileriz.

Kaptanımız Kenan Özer, tesislerimize gelerek takımımız, teknik ekibimiz ve kulüp personellerimizle vedalaştı. Her şey için teşekkürler Kenan Komutan" ifadelerine yer verildi. Bodrum FK formasını 2.5 sezon giyen deneyimli forvet, geçen sezon 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Bu sezon da Süper Lig'de yoluna yeşil-beyazlılarla devam eden Kenan, 8 maça çıktı. Toplam 103 dakika görev alan oyuncu, 1 gol attı. Kenan, Bodrum FK'nın Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Kastamonuspor'la oynadığı maçta da 28 dakika forma giydi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.