Bodrum FK kupada ilk galibiyetini aldı

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Bodrum FK, Antalyaspor'u konuk etti.

Grey Beton Bodrum Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri 6 ile 84. dakikalarda Gökdeniz Bayrakdar ve 11. dakikada Zdravko Dimitrov kaydetti.

Antalyaspor'un tek golü ise 57. dakikada Andros Townsend'den geldi.

Mücadele Bodrum FK'nin üstünlüğüyle sonuçlanırken ilk haftada Kırklarelispor ile deplasmanda 4-4 berabere kalan Ege ekibi, 4 puana ulaştı.

İlk haftada evinde Kocaelispor'u 3-1 yenen Antalyaspor ise bu sonucun ardından 3 puanda kaldı.

Bodrum FK, kupanın bir sonraki maçında Sivasspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Süper Lig'de ise Bodrum FK, Göztepe'yi konuk edecek. Antalyaspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.