Bodrum FK, Rizespor maçına hazırlanıyor

Süper Lig'de son 3 maçından namağlup 7 puan çıkartarak ilk kez mücadele ettiği ligde uyum sorununu aşan Bodrum FK, milli aranın ardından evinde çıkacağı Çaykur Rizespor sınavına hazırlanıyor. Rakibini pazartesi akşamı konuk edecek 10 puanlı yeşil-beyazlılarda apandisit ameliyatı geçiren Gökdeniz ve sakatlığı bulunan Cenk ile kart cezalısı Seferi maçta forma giyemeyecek. İyi bir takıma karşı mücadele edeceklerini söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Ligin geneli zaten zor ama bu da o zor zorluk derecesi bence yüksek maçlardan bir tanesi. Milli takımdan dönecek oyuncularımız var, onları bekliyoruz, sakatlık sorunu olmadan dönmelerini bekliyoruz" dedi.

İsmet Taşdemir, "Rize takımını bulunduğu konum itibariyle değerlendirirsek yanlışa düşeriz, geçen senenin çok başarılı bir takımı. Onun üzerine bu sene çok da transferler yaptılar. Doğru da transfer yaptılar ama 5 haftalık bir sıkıntı yaşadılar. İyi oynadıkları maçların karşılığını alamadılar ama neticesinde son maçta galip gelerek özgüven tazelediler. Ligimizin tecrübeli takımı, hocası tecrübeli ve iyi takım, ben o şekilde bakıyorum ve o şekilde düşünüyorum. Geliştirmemiz gereken noktalar var, onları da biliyoruz. Her geçen hafta biraz daha geliştirmeye çalışıyoruz, gelişiyoruz ama şu an için her şeyi hallettik, yetiyor diyemem ancak yetme noktasının kıyısına geldik diyebilirim" şeklinde konuştu.

TAŞDEMİR: BURADA 3 YIL OLDU, ÇOK MUTLU VE KEYİFLİYİM

Bodrum FK'da takımın 2'nci Lig'de yer aldığı dönemden beri 3 yıldır görev yaptığını ve kulüpte olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Teknik Direktör İsmet Taşdemir, "Keyifliyim, her şeyden öte çok uzun zamandır bu işi yapıyorum. 4.5 sene yardımcı hocalık yaptım. Daha sonra kendim teknik adamlığa adım attım. Yaklaşık bir 8-9 yıldır teknik adam olarak çalışıyorum. Çoğu yerde başarılı da olduk. Başarılı olduğumuz yerlerin sayısı çok daha fazla ama burada çok farklı bir şey var, buradaki ortam, atmosfer, yönetim, oyuncu, teknik heyet ve taraftar burada her şey bütünleşti. Herkes herkesi çok iyi tanıyor, herkes herkesi çok iyi biliyor ve herkes kendi alanında kendi bölgesinde elinden gelenin en iyisini yapıyor. Dolayısıyla bir uyum yakaladık" dedi.

"3 seneyi devirdik. Ben kendi adıma çok mutlu ve keyifliyim" diyen Taşdemir, "Ama kendi adıma hayallerim ve hedeflerim her zaman daha farklı, daha da fazlası olduğu için her sene bir hayal, bir hedef yenileme şansımız oldu ve hedefler bitmiyor. Evet birçok şeyi burada başardık ama daha burada daha başaracak çok şeyimiz var. Onların peşinden koşuyoruz, onların hayaliyle yanıp tutuşuyoruz. Burada ben huzurunuzda ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Gerçekten burada ön plana çıkan arkadaşlarımın özverisi, arkadaşlarımın çalışması, arkadaşlarımın bana desteği bu bizim iyi bir ekip olmamız, önce takımımıza sirayet etti, daha sonra da hem kamuoyuna hem de tüm Türkiye'ye gösterdik" ifadelerini kullandı.

SOUSA: İYİ BİR TAKIM OLMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Kasımpaşa maçında yaptığı kurtarışlarla beğeni toplayan Bodrum FK'nın tecrübeli file bekçisi Diogo Sousa, açıklamalarda bulundu. Son 2.5 sezondur yeşil-beyazlılarda forma giyen Portekizli eldiven, "Bu sadece benim değil kaleci hocamız Veysel hocamız ve diğer kaleci arkadaşlarımla da çalışmamızın bir ürünü diye düşünüyorum. Ligde haftanın 11'ine seçildiğim için mutluyum ama ona çok takılı kalmıyorum. Biz burada çalışmalarımıza devam edip daha iyi bir takım olmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Süper Lig zorlu bir lig, Bodrumspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de oynayan bir takım. Biz de performansın zamanını arttırarak iyi sonuçlar da almaya başladık. Kendi kariyerimle ilgili söyleyecek olursam ben olaylara gün gün bakıyorum. Bodrumspor'un başarısı için terletiyorum, çalışmalarımı devam ettirip kariyerimde nereye geleceğimi göreceğiz. Her futbolcunun hayali milli takımda oynamak ama şu an ben Bodrumspor için elimden geleni yapıyorum. Buranın başarısı için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ama tabii ki de dediğim gibi her futbolcunun hayali bir gün milli takımda oynamaktır. O da gurur verici bir durumdur" cümlelerini kurdu.