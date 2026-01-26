İSTANBUL 18°C / 11°C
Spor

Bodrum FK, Sakaryaspor deplasmanında kazandı

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki maçta Bodrum ekibine galibiyeti İsmail Tarım ve Dimitrov'un golleri getirdi.

AA26 Ocak 2026 Pazartesi 22:07 - Güncelleme:
Bodrum FK, Sakaryaspor deplasmanında kazandı
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Sipay Bodrum FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Davut Çelik, Kemal Mavi, Enes Biroğlu

Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır, Zwolinski (Dk. 46 Mete Kaan Demir), Kakuta (Dk. 35 Kerem Şen), Serkan Yavuz, Salih Dursun (Dk. 46 Melih Bostan), Kolovetsios (Dk. 74 Akuazaoku), Arif Kocaman, Vukovic, Caner Erkin (Dk. 70 Eren Erdoğan), Poyraz Efe Yıldırım

Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Zdravko Dimitrov (Dk. 86 Enes Öğrüce), Mustafa Erdilman, Omar İmeri, Yusuf Sertkaya (Dk. 66 Ege Bilsel), Ahmet Aslan, Adem Metin Türk (Dk. 66 Ali Habeşoğlu), Ali Aytemur, İsmail Tarım, Cenk Şen (Dk. 90 Furkan Apaydın), Taulan Sülejmanov (Dk. 90 Emirhan Arkutcu)

Goller: Dk. 43 İsmail Tarım, Dk. 69 Dimitrrov (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 44 Kolovetsios, Dk.87 Kerem Şen (Sakaryaspor), Dk. 90 Enes Öğrüce (Sipay Bodrum FK)

  • Sipay Bodrum FK
  • Sakaryaspor maçı
  • 1.lig

Popüler Haberler
