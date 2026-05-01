Bodrum FK, Sarıyer mesaisinde

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik heyet yönetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas, top koruma ve duran top organizasyonlarına yönelik taktik çalışmalar yaptı.

Antrenmanda teknik heyet ve oyuncuların morallerinin yüksek olduğu gözlendi.

Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, gazetecilere, sezonun kendileri için güzel geçtiğini söyledi.

Taraftarlar önünde bu hafta galip gelmek istediklerini belirten Yılmaz, "Sarıyer maçıyla birlikte 5 maçımız daha olacak. Hedefimiz hiç değişmedi ilk günden beri. Hedefimiz, Bodrumspor'un gerçek yeri olan Süper Lig. Bunun için çalışıyoruz." dedi.

Futbolcuların bu kapsamda morallerinin yerinde olduğunu vurgulayan Yılmaz, Sarıyer maçını galibiyetin yanında cezalı ya da sakat oyuncu vermeden bitirmek istediklerini dile getirdi.

Yılmaz, gelecek hafta oynanacak play-off ilk maçına en iyi, formda bir şekilde hazırlanmak istediklerini kaydetti.

Sipay Bodrum FK ile SMS Grup Sarıyer, yarın saat 16.00'da Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.