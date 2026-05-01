İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2026 Cuma / 15 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,1834
  • EURO
    53,1696
  • ALTIN
    6672.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Bodrum FK, Sarıyer mesaisinde

Bodrum FK, 1. Lig'in 38. haftasında yarın sahasında oynayacağı Sarıyer maçının hazırlıklarını tamamladı.

AA1 Mayıs 2026 Cuma 13:43 - Güncelleme:
ABONE OL

Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik heyet yönetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas, top koruma ve duran top organizasyonlarına yönelik taktik çalışmalar yaptı.

Antrenmanda teknik heyet ve oyuncuların morallerinin yüksek olduğu gözlendi.

Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, gazetecilere, sezonun kendileri için güzel geçtiğini söyledi.

Taraftarlar önünde bu hafta galip gelmek istediklerini belirten Yılmaz, "Sarıyer maçıyla birlikte 5 maçımız daha olacak. Hedefimiz hiç değişmedi ilk günden beri. Hedefimiz, Bodrumspor'un gerçek yeri olan Süper Lig. Bunun için çalışıyoruz." dedi.

Futbolcuların bu kapsamda morallerinin yerinde olduğunu vurgulayan Yılmaz, Sarıyer maçını galibiyetin yanında cezalı ya da sakat oyuncu vermeden bitirmek istediklerini dile getirdi.

Yılmaz, gelecek hafta oynanacak play-off ilk maçına en iyi, formda bir şekilde hazırlanmak istediklerini kaydetti.

Sipay Bodrum FK ile SMS Grup Sarıyer, yarın saat 16.00'da Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

  • Bodrum FK
  • Lig 38
  • Sarıyer maçı

ÖNERİLEN VİDEO

Tapuda 'Yeni ödeme sistemi' dönemi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.