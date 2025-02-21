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Spor

Bodrum FK tek golle kazandı

Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan müsabaka ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Haber Merkezi21 Şubat 2025 Cuma 22:03 - Güncelleme:
Bodrum FK tek golle kazandı
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Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan müsabaka ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

PUSCAS'TAN 10. GOL

Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golü 41. dakikada George Puscas attı. Rumen forvet, bu sezon Süper Lig'de 7. kez fileleri havalandırırken, tüm kulvarlarda ise 10. golünü attı.

MORAIS İLE 3 MAÇTA 7 PUAN

Yeşil beyazlı takım, yeni teknik direktörü Jose Morais yönetiminde çıktığı 3 maçta hanesine 7 puan yazdırdı. Bodrum FK, Portekizli teknik adamla 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Bu arada Süper Lig'deki puanını 23'e çıkaran Bodrum FK maç fazlasıyla 16. sıraya yükseldi. 13 puanda kalan Hatayspor ise 18. basamakta bulunuyor.

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