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Spor

Bodrum FK tek golle kazandı ve yükselişini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Bodrum FK, Kasımpaşa'yı konuk etti. Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı. Maçın tek golünü 73. dakikada Fredy kaydetti.

Haber Merkezi7 Mart 2025 Cuma 22:33 - Güncelleme:
Bodrum FK tek golle kazandı ve yükselişini sürdürdü
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Bodrum FK, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona ererken Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golü, 73. dakikada Fredy kaydetti.

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisi 5 maça yükselten Bodrum FK, 27 puana ulaştı ve 15. sıraya yerleşti.

Galibiyet hasreti 4 maça çıkan ve 32 puanda kalan Kasımpaşa ise 11. sırada konumlandı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Bodrum FK, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

JOSE MORAIS'TEN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Bodrum FK, yeni teknik direktörü Jose Morais yönetiminde sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Ege temsilcisi, Morais ile toplamda 6 maça çıktı. Bodrum FK, ligde Morais yönetiminde 5 maçta 11 puan topladı. Morais'in ekibi, kupada ise Sivasspor'u 1-0'lık skorla yendi.

Bodrum FK'nin Jose Morais ile 6 maçta kalesinde gol görmemesi dikkat çekti.

İşte Bodrum FK'nin Jose Morais yönetiminde aldığı sonuçlar:

Bodrum FK 0-0 Göztepe

Başakşehir 0-1 Bodrum FK

Bodrum FK 1-0 Hatayspor

Sivasspor 0-1 Bodrum FK (Türkiye Kupası)

Adana Demirspor 0-0 Bodrum FK

Bodrum FK 1-0 Kasımpaşa

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