İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2025 Cuma / 26 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,0322
  • EURO
    44,2174
  • ALTIN
    4210.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bodrum FK Teknik Direktörü Morais: Bu maçı kazanarak ihtimalimizi son maça kadar taşımak istiyoruz
Spor

Bodrum FK Teknik Direktörü Morais: Bu maçı kazanarak ihtimalimizi son maça kadar taşımak istiyoruz

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Kayserispor maçından galibiyetle ayrılarak ligde kalma umutlarını son haftaya taşımak istediklerini söyledi. Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Bodrum FK, 25 Mayıs Pazar günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Jose Morais yönetimindeki yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını Bodrum Stadyumu'nda sürdürdü.

AA23 Mayıs 2025 Cuma 15:23 - Güncelleme:
Bodrum FK Teknik Direktörü Morais: Bu maçı kazanarak ihtimalimizi son maça kadar taşımak istiyoruz
ABONE OL

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Grey Beton Bodrum Stadı'nda teknik direktör Jose Morais yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışması yaptı.

Jose Morais, basın mensuplarına açıklamasında her maça olduğu gibi bu maça da en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Kendileri için önemli ve kritik bir karşılaşma olacağını belirten Morais, "Artık bizim 3 puana ihtiyacımız var. Hafta boyunca hazırlıklarımızı bu şekilde yaptık. Oyuncularımız motive durumda, oraya gidip kazanıp ondan sonra ihtimalimizi son maça kadar taşımak istiyoruz." dedi.

Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat ve Yönetim Kurulu Üyesi Aşkın Demir de takım ve teknik heyetle bir araya gelerek çalışmaları takip etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.