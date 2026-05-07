İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2026 Perşembe / 21 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2504
  • EURO
    53,2439
  • ALTIN
    6857.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bodrum FK, Trendyol 1. Lig play-off yarı finalinde
Spor

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig play-off yarı finalinde

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig play-off birinci turunda Pendikspor'u 2-0 mağlup etti ve yarı finale adını yazdırdı.

HABER MERKEZİ7 Mayıs 2026 Perşembe 22:07 - Güncelleme:
Bodrum FK, Trendyol 1. Lig play-off yarı finalinde
ABONE OL

Trendyol 1. Lig play-off birinci tur müsabakaları tamamlandı.

Ligi 64 puanla beşinci tamamlayan Bodrum FK ile 63 puanlı takipçisi Pendikspor, 2022-2023'teki 1. Lig play-off finalinin ardından play-off'ta ikinci kez birbirlerine rakip oldu.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri, 55. dakikada Vinko Soldo kendi kalesine ve 81. dakikada Taulant Seferi attı.

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, play-off yarı finaline adını yazdırdı. Pendikspor ise bir sonraki sezonda da Trendyol 1. Lig'de devam edecek.

ÇORUM FK VE BODRUM FK YARI FİNALDE

Mücadeleleri kazanan ekipler Bodrum FK ve Çorum FK, 2 maç üzerinden oynanacak play-off yarı finalinde 11 ve 15 Mayıs'ta karşılaşacak. Bu turu geçecek ekip de 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki finalde Esenler Erokspor'un rakibi olacak.

  • bodrum fk
  • pendikspor
  • trendyol 1lig

ÖNERİLEN VİDEO

Bayrampaşa'da 7 milyonluk vurgun: Altın dolu kasayı böyle çaldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.