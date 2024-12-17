Bodrum FK, Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'a konuk olacak

Süper Lig'in 16'ncı haftasında evinde Sivasspor'u 2-0 yenerek 7 maç sonra kazanan Bodrum Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında yarın 2'nci Lig temsilcisi Kastamonuspor'a konuk olacak. Kastamonu Gazi Stadı'nda Ali Şansalan'ın yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Eleme usulüne göre oynanacak maçta kazanan taraf tur atlayacak.
Maçın 90 dakikası berabere tamamlanırsa 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Eşitlik bozulmadığı takdirde kazananı seri penaltı atışları belirleyecek. Teknik Direktör Volkan Demirel, Kastamonuspor deplasmanından turla döneceklerine inandığını söyledi. Kastamonuspor, kupanın 4'üncü turunda Ankara Demirspor'u elemişti.